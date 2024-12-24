Владельцы данной модели могут проверить наличие апдейта.

Компания Xiaomi продолжает систематически расширять перечень своих мобильных устройств, для которых доступно обновление до HyperOS 2.0 — сегодня данный список пополнил смартфон Poco X6 Pro, получивший глобальную версию прошивки, пишет издание XiaomiTime.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Сообщается, что производитель приступил к постепенному развёртыванию HyperOS 2.0 для модели Poco X6 Pro — европейская сборка имеет номер 2.0.2.0.VNLEUXM и объём около 5.7 ГБ.

Источник фото: XiaomiTime

Обновление HyperOS 2.0 может порадовать обладателей смартфонов Xiaomi, Poco и Redmi широким набором разнообразных улучшений и нововведений, в том числе усовершенствованной многозадачностью, расширенными возможностями с применением технологий искусственного интеллекта, оптимизированными механизмами энергопотребления для более длительной работы устройств от батареи, улучшенной визуальной составляющей, повышенной производительностью и отзывчивостью.

Чуть ранее был опубликован подробный список, в котором указаны мобильные устройства Xiaomi, Redmi и Poco, уже получившие обновление HyperOS 2.0, а также смартфоны и планшеты, ожидающие своей очереди в ближайшем будущем.