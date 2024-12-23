Для этого компания использует всплывающие окна.

Компания Microsoft старается всеми силами заинтересовать своих клиентов в использовании браузера Edge, для чего применяет самые разнообразные способы, в частности, всплывающие окна, пишет издание Windows Latest.

В том случае, если браузер Microsoft Edge не установлен по умолчанию, софтверный гигант попытается исправить это — совсем недавно журналисты источника обнаружили несколько новых ссылок на всплывающие окна, побуждающие пользователей перейти на Edge.

Источник фото: Windows Latest

Одно из таких рекламных окон, как отмечается, демонстрируется при запуске любого браузера, отличного от продукта Microsoft — в нём говорится о преимуществах Edge и рекомендуется установить его в качестве браузера по умолчанию.

После нажатия на кнопку «Подтвердить» запустится процесс установки Microsoft Edge в качестве браузера по умолчанию, а если нажать «Установить позже», то это или похожее всплывающее окно появится снова спустя некоторое время.

Отмечается, что обнаруженные в Windows 11 ссылки указывают на то, что таких окон в ближайшее время может появиться ещё больше. Хотя конкуренты Microsoft в некоторых случаях также действуют подобным образом, это вряд ли может служить оправданием, тем более, что пользователи вряд ли рады навязчивой рекламе.