В перечне присутствуют лишь Windows 11 и Ubuntu.

Компания AMD ещё летом текущего года заявила о прекращении поддержки Windows 10 для некоторых своих драйверов, но, как выяснили журналисты издания Neowin, не ограничивается этим.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что в списке поддерживаемых операционных систем для процессоров Ryzen 3 7320U и Ryzen 5 7520U, относящихся к серии Mendocino, не указана Windows 10, несмотря на её популярность среди пользователей, тогда как Windows 11 и Ubuntu в перечне присутствуют.

Интересно, что другие модели Ryzen 7000 и Ryzen 8000 имеют поддержку Windows 10 на официальном уровне, в то время как Ryzen 3 7320U и Ryzen 5 7520U, основанные на достаточно старой архитектуре Zen 2, по неизвестным причинам её лишились.

Конечно, через несколько месяцев бесплатная официальная поддержка Windows 10 подойдёт к концу, но получать обновления можно будет ещё в течение последующего года, заплатив дополнительные 30 долларов США, поэтому мотивы AMD не ясны.

Кроме того, в официальной документации Microsoft процессоры Ryzen 3 7320U и Ryzen 5 7520U указаны в списке совместимых с ОС Windows 10, поэтому проблем быть не должно.