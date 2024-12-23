Другие характеристики смартфона не изменятся.

Бренд iQOO в скором времени должен пополниться новой версией модели Z9 Turbo, обладающей более ёмкой батареей — об этом сообщает информатор Digital Chat Station, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что смартфон iQOO Z9 Turbo Endurance Edition получит аккумулятор большей ёмкости по сравнению со стандартной моделью. Хотя точные показатели не называются, в более ранних слухах говорилось о значении 6400 мА·ч. Также новинка прошла сертификацию 3C, где раскрыла данные о своей быстрой зарядке мощностью 80 Вт.

Остальные характеристики новой версии, как ожидается, останутся неизменными, то есть новинка должна быть оснащена 6.78-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1260x2800 точек, частотой обновления 144 Гц и пиковой яркостью 4500 нит, чипсетом Qualcomm Snapdragon 8s Gen 3, оперативной памятью LPDDR5X объёмом до 16 ГБ, накопителем UFS 4.0 до 512 ГБ, основной 50-Мп камерой, 8-Мп сверхширокоугольным объективом и 16-Мп селфи-камерой.

Интересно, что модели следующего поколения, iQOO Z10 Turbo, приписывается наличие аккумуляторной батареи ёмкостью 7000 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 или 90 Вт, а также чипсета Qualcomm Snapdragon 8s Elite, двойной камеры на задней панели с 50-Мп основным сенсором, OLED-дисплея с разрешением 1.5K и частотой обновления 144 Гц.