Проблема связана с технологией Dirac Audio.

После старта развёртывания новейшей версии Windows 11 24H2 пользователи столкнулись с целым рядом багов, что вынудило Microsoft временно заблокировать обновление на некоторой части проблемных систем, пока не выйдут апдейты, устраняющие неполадки, но с решением новых багов приходят и новые — в частности, несколько часов назад софтверный гигант признал проблему с AutoHDR в некоторых играх, а сейчас становится известно об очередном баге, вынуждающем компанию идти на крайние меры, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Microsoft сообщает, что на некоторых устройствах, обновлённых до Windows 11 24H2, наблюдается проблема с технологией улучшения цифрового звука Dirac Audio, которая связана с несовместимостью программного компонента cridspapo.dll, являющегося частью ПО для обработки звука, и выражается в невозможности вывода звука на встроенные динамики или гарнитуры, в том числе беспроводные.

При этом компания не делится подробностями о том, какие именно устройства подвержены данному багу, но это не мешает ей заблокировать обновление до Windows 11 24H2 в случае обнаружения описанной проблемы.

К настоящему моменту известных обходных путей для устранения бага не имеется, но Microsoft обещает выпустить новую версию драйвера, решающую проблему, в ближайшее время.