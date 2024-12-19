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OnePlus 13R получит батарею на 6000 мАч и ряд ИИ-функций
Новинка должна быть представлена 7 января 2025 года.

Компания OnePlus готовится к глобальному запуску своей новой линейки смартфонов OnePlus 13, раскрывая подробности о характеристиках предстоящих новинок, пишет издание 91mobiles.

Источник фото: 91mobiles

Производитель подтверждает, что смартфон OnePlus 13R будет оснащаться ёмкой аккумуляторной батареей на 6000 мА·ч, что является заметным улучшением по сравнению с моделью прошлого поколения, OnePlus 12R, снабжённой аккумулятором на 5500 мА·ч.

Новинка получит плоский дисплей, обрамлённый тонкими рамками, с вырезом для селфи-камеры, круглый модуль камеры с тремя объективами на задней панели, алюминиевую среднюю рамку и корпус со скруглёнными углами толщиной 8 мм. Фронтальная и задняя панели будут прикрыты новым защитным стеклом Gorilla Glass 7i. Смартфон будет поставляться в следующих цветовых оформлениях — Astrail Trail и Nebula Noir.

Подчёркивается, что новинка будет оснащена целым рядом функций с использованием технологий искусственного интеллекта, в том числе AI Imaging Power, Intelligent Search и AI Notes.

Смартфон OnePlus 13R, как ожидается, является ребрендингом модели OnePlus Ace 5, предназначенной для рынка Китая, и обзаведётся чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3.

Ранее производитель сообщил, что серия OnePlus 13 будет представлена 7 января следующего года.

#oneplus 13r
Источник: 91mobiles.com
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