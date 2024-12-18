Новинка может получить самую быструю память среди всех моделей GeForce RTX 50.

До официального анонса игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 осталось всего несколько недель, и утечек, раскрывающих характеристики новинок, становится всё больше — свежая информация от издания NotebookCheck, опирающегося на материал Benchlife, раскрывает дополнительные подробности.

Источник фото: PCGamesN

Сообщается, что видеокарта Nvidia GeForce RTX 5080 может получить самую быструю память GDDR7 среди всех моделей Blackwell, обеспечивающую скорость передачи данных до 30 Гбит/c, тогда как флагманская GeForce RTX 5090 и другие представительницы серии будут ограничены 28 Гбит/c.

Конечно, 256-битная шина не позволит GeForce RTX 5080 обогнать RTX 5090, имеющую шину шириной 512 бит, по пропускной способности памяти, но этого с лихвой хватит, чтобы обойти модель предшествующего поколения, GeForce RTX 4080 — с показателем 960 ГБ/c новинка обойдёт предшественницу на 34%.

Кроме того, GeForce RTX 5080 приписывается наличие 10752 ядер CUDA, а также 16 ГБ видеопамяти, что весьма важно, учитывая высокие требования современных игр, например, недавно вышедшей Indiana Jones and the Great Circle, где модели с 8-10 ГБ видеопамяти показали не слишком высокие результаты по сравнению с видеокартами, оснащёнными 12-16 ГБ.

Официальный анонс линейки игровых видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 ожидается в начале января следующего года на CES 2025.