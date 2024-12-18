Новинка оснащается 8-ядерным чипом MediaTek Helio G81 Extreme.

Помимо своего бюджетного смартфона Moto e15 бренд Motorola представил ещё несколько моделей, включая Moto G15 Power, оснащённый ёмкой батареей при достаточно небольшом весе, пишет издание NotebookCheck.

Смартфон Motorola Moto G15 Power получил 6.72-дюймовый IPS-дисплей, защищённый стеклом Gorilla Glass 3, с разрешением 1080p и частотой обновления 60 Гц, 8-ядерный чипсет MediaTek Helio G81 Extreme с частотой до 2.0 ГГц и графическим процессором Arm Mali-G52 MC2, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопитель объёмом 256 ГБ.

Основная камера новинки представлена 50-Мп датчиком с диафрагмой f/1.8 и соседствует с 5-Мп сверхширокоугольным модулем на задней панели, а на фронтальной стороне имеется 8-Мп селфи-камера.

Обеспечивает бесперебойную работу устройства в автономном режиме аккумуляторная батарея ёмкостью 6000 мА·ч, поддерживающая быструю проводную зарядку мощностью 30 Вт.

Источник фото: NotebookCheck/Motorola

Также новинка имеет стереодинамики с Dolby Atmos, слот для карты памяти microSD ёмкостью до 1 ТБ, 3.5-мм аудиоразъём, защиту от пыли и воды с рейтингом IP54 и сканер отпечатков пальцев, а также поддерживает двухдиапазонный Wi-Fi 5, 4G, NFC и Bluetooth 5.4.

Устройство имеет размеры 165.67x75.98x8.80 мм при весе 203 г. Новинка поставляется с предустановленной ОС Android 15. На выбор покупателю предлагаются версии в сером (Gravity Grey) и зелёном (Iguana Green) цветовых оформлениях.

Производитель в настоящее время не раскрывает стоимость Moto G15 Power, но в некоторых неофициальных источниках цена новинки указывается равной 200 евро.