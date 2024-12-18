Кроме того, модель имеет 32-Мп основную камеру.

Бренд Motorola выпускает свою новую модель начального класса Moto e15 с большим экраном и характеристиками бюджетного уровня, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Смартфон Motorola Moto e15 оснащается 6.67-дюймовой панелью, прикрытой защитным стеклом Gorilla Glass 3, с разрешением HD+ (1604x720 точек), частотой обновления 90 Гц и яркостью 1000 нит в режиме HBM, чипсетом MediaTek Helio G81, снабжённым двумя ядрами Cortex-A75, достигающими тактовой частоты 2.0 ГГц, и шестью ядрами Cortex-A55 с частотой 1.7 ГГц, а также графическим процессором Arm Mali-G52 MC2, 2 ГБ оперативной памяти LPDDR4X и накопителем объёмом 64 ГБ.

На задней панели модели располагается 32-Мп основная камера с диафрагмой f/2.2, соседствующая с дополнительным датчиком, а на фронтальной стороне размещена 8-Мп селфи-камера. Питает новинку аккумулятор ёмкостью 5200 мА·ч с поддержкой проводной зарядки мощностью 18 Вт.

Кроме того, новая модель имеет сканер отпечатков пальцев, расположенный на боковой грани, защиту от пыли и воды по стандарту IP54, слот для карты памяти microSD, порт USB Type-C, стереодинамики с Dolby Atmos, 3.5-мм аудиоразъём, а также поддержку Wi-Fi 5, 4G и Bluetooth 5.0. Работает смартфон под управлением Android 14 Go.

Новинка поставляется с отделкой из «искусственной кожи» и представлена в следующих цветовых оформлениях — Misty Blue, Fresh Lavender и Denim Blue. Размеры устройства составляют 165.67x75.98x8.17 мм при весе 188.8 г.

Смартфон Motorola Moto e15 будет представлен по всему миру, но точной информацией о его цене издание в настоящее время не располагает, хотя с учётом характеристик стоимость новинки, судя по всему, будет сравнительно невысокой.