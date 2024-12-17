Новинка должна быть представлена в январе 2025 года.

Компания Samsung только готовится к предстоящему анонсу новой линейки смартфонов Galaxy S25, но будущие новинки продолжают появляться на изображениях в сети Интернет, раскрывая свой дизайн — свежая утечка раскрывает внешний вид модели Galaxy S25+, пишет издание NotebookCheck.

На опубликованных информатором Jukanlosreve фотографиях смартфон Samsung Galaxy S25+ предстаёт с плоской задней панелью, на которой располагаются три вертикально расположенных модуля камеры. Верхняя часть фронтальной панели прикрыта наклейкой, за которой должна скрываться селфи-камера, хотя может присутствовать и дополнительный элемент. В целом, внешне новинка схожа с моделью предшествующего поколения, за исключением более толстых колец камеры.

На боковой грани устройства под кнопкой питания и качелькой регулировки громкости можно обнаружить металлическую вставку, которую можно принять за отдельную кнопку управления камерой, но, как утверждается, за ней скрывается антенна mmWave.

Источник фото: NotebookCheck/Jukanlosreve/X

Судя по модельному номеру смартфона, Samsung Galaxy S25+, как и предполагалось, получит чипсет Qualcomm Snapdragon 8 Elite.

Ожидается, что ряд характеристик новинки практически не изменится, то есть модель получит ту же аккумуляторную батарею ёмкостью 4900 мА·ч, экран с разрешением 1440p и частотой обновления 120 Гц, а также 12 ГБ оперативной памяти.

Более ранняя утечка раскрывает, что серия Samsung Galaxy S25 будет представлена на мероприятии Galaxy Unpacked во второй половине января следующего года.