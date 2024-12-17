Новые модели должны дебютировать в первом квартале следующего года.

Линейка смартфонов Redmi Note 14, некоторые представители которой уже дебютировали в Индии и Китае, в скором времени ожидается и в ряде других стран — несколько часов назад издание 91mobiles раскрыло ценники стандартной модели, Redmi Note 14, в версиях 4G и 5G, а спустя некоторое время дополнило свой материал, добавив данные о стоимости смартфонов Redmi Note 14 Pro и Redmi Note 14 Pro+ в комплекте со смарт-часами Redmi Watch 5 Lite.

Redmi Note 14 Pro+. Источник фото: Gizmochina

По данным издания, стоимость Redmi Note 14 Pro 4G в Европе составит 312 евро, Redmi Note 14 Pro+ 4G будет предлагаться за 498 евро, ценник Redmi Note 14 Pro 5G достигнет 398 евро, а Redmi Note 14 Pro+ 5G будет стоить 498 евро. Отмечается, что стоимость указана за версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, а также учитывает дополнительное устройство, Redmi Watch 5 Lite, входящее в комплект.

Модель Redmi Note 14 Pro в европейской рознице будет предлагаться в голубом (Ocean Blue), чёрном (Midnight Black) и фиолетовом (Aurora Purple) цветах, а Redmi Note 14 Pro+ можно будет приобрести в чёрном (Midnight Black), голубом (Frost Blue) и фиолетовом (Lavender Purple) цветовых оформлениях.

Ожидается, что продажи серии Redmi Note 14 в Европе стартуют в январе следующего года.