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GeForce RTX 5060 с 8 ГБ видеопамяти может стать разочарованием для геймеров
Объёма в 8 ГБ уже не хватает для ряда современных игр.

Современные игры всё чаще требуют значительных объёмов видеопамяти, превышающих 10 ГБ, что совсем недавно было доказано в Indiana Jones and the Great Circle, где видеокарты с 8-10 ГБ памяти продемонстрировали более низкие результаты по сравнению с моделями, уступающими в вычислительной мощности, но обладающими более весомыми 12-16 ГБ. Но Nvidia, судя по всему, не следит за современными тенденциями — как сообщает издание Neowin со ссылкой на материал Wccftech, видеокарта GeForce RTX 5060 получит скромный объём видеопамяти.

Источник фото: PC Outlet

Утверждается, что видеокарту Nvidia GeForce RTX 5060 оснастят всего лишь 8 ГБ памяти GDDR7, чего вряд ли хватит для будущих игр. Примечательно, что модели GeForce RTX xx60 являются одними из наиболее популярных среди геймеров, судя по статистике Steam, поэтому подобное решение от Nvidia выглядит крайне недальновидным.

Конечно, чуть позже Nvidia может исправиться, как это уже делала с GeForce RTX 4060 Ti, выпустив версию с 16 ГБ видеопамяти к уже представленной модификации на 8 ГБ, но в том случае, если ценник на улучшенный вариант повысится на 100 долларов, это вряд ли обрадует покупателей.

Конкуренты Nvidia не так скупы — например, модели среднего ценового диапазона, Intel Arc B580 и AMD Radeon RX 7700 XT, имеют 12 ГБ памяти. К счастью, с GeForce RTX 5060 Ti дела обстоят лучше — утверждается, что новинка получит 16 ГБ видеопамяти.

#geforce rtx 5060
Источник: neowin.net
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