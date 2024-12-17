Новинка может заинтересовать любителей изящного дизайна.

Ультратонкий смартфон iPhone 17 Air, который, как предполагается, заменит модель Plus, будет дешевле iPhone 16 Pro — об этом заявило издание The Wall Street Journal, пишет 91mobiles.

Источник фото: NotebookCheck/Zone of Tech/YouTube

Сообщается, что стоимость iPhone 17 Air будет соответствовать ценнику iPhone 16 Plus, то есть составит около 900 долларов США.

В более ранних утечках сообщалось, что iPhone 17 Air станет наиболее тонким смартфоном за всю историю Apple, так как толщина корпуса новинки составит около 6 мм. В связи с ультратонким дизайном компании, как сообщается, пришлось применить ряд оптимизаций, в частности, уменьшить ёмкость батареи, которая будет меньше, чем у стандартного iPhone 16, оснастить новинку одинарной 48-Мп камерой на задней панели и одним динамиком, отказаться от физической сим-карты, отдав предпочтение цифровой (eSIM), а также использовать собственный модем взамен устройства от Qualcomm.

Чуть ранее говорилось, что Apple готовится к серийному производству iPhone 17 Air. Основным соперником для iPhone 17 Air на глобальном рынке должен стать Samsung Galaxy S25 Slim.