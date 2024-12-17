Это позволит Samsung не рисковать, выпуская нестандартную модель.

Компания Samsung применит в отношении ультратонкого Galaxy S25 Slim свою привычную тактику, используемую для нестандартных моделей, выпустив модель ограниченным тиражом для оценки реального спроса — об этом пишет издание Neowin со ссылкой на материал ETNews.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что смартфон Samsung Galaxy S25 Slim будет выпущен в количестве всего 3 млн единиц, что является лишь малой долей от общих объёмов производства моделей серии Galaxy S, обычно составляющих 30-35 млн штук. Данный шаг объясняется необходимостью изучения реакции рынка на новый ультратонкий форм-фактор смартфона.

Также ожидается, что новинка получит 6.7-дюймовый экран, 200-Мп основную камеру, 50-Мп сверхширокоугольный модуль и 50-Мп телеобъектив с 3.5-кратным оптическим зумом. Отмечается, что в связи с тонким форм-фактором инженерам Samsung пришлось изменить расположение компонентов смартфона, чтобы толщина устройства соответствовала необходимым требованиям с учётом того, что сдерживающим фактором в данном случае является аккумуляторная батарея.

В случае успешного запуска Galaxy S25 Slim компания Samsung в будущем может действовать более решительно, выпустив следующую ультратонкую модель более весомым тиражом.

Хотя официальный анонс серии Galaxy S25 должен состояться во второй половине января следующего года, Slim-версия, как предполагается, будет представлена чуть позже — во втором квартале 2025 года.