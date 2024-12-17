Apple может выпустить свой первый смартфон со складным экраном в 2026 году.

Компания Apple уже некоторое время работает над своими складными мобильными устройствами, успешно продвигаясь вперёд на пути к серийному выпуску — об этом пишет издание Neowin со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Концепт складного iPhone. Источник фото: Gizmochina

Как говорилось в предыдущих утечках, складных моделей в ассортименте Apple на первом этапе будет как минимум две, включая iPhone со складным дисплеем, который должен дебютировать в 2026 году.

В новом материале сообщается, что складной iPhone будет иметь экран, диагональ которого будет больше, чем у iPhone 16 Pro Max, то есть 7 дюймов или более, а также отмечается, что инженерам Apple пришлось решить целый ряд проблем, связанных с конструкцией складного устройства, в том числе усовершенствовать шарнирный механизм, приняв решение использовать конструкцию со складыванием внутрь.

По данным издания, Apple работает над своими складными устройствами уже несколько лет — учитывая, что дебют первого складного iPhone ожидается только в 2026 году, компании, судя по всему, предстоит решить ещё немало задач, чтобы запустить новинку в серию.