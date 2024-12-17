Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Breaking news
Складной iPhone получит экран с большей диагональю по сравнению с iPhone 16 Pro Max
Apple может выпустить свой первый смартфон со складным экраном в 2026 году.

Компания Apple уже некоторое время работает над своими складными мобильными устройствами, успешно продвигаясь вперёд на пути к серийному выпуску — об этом пишет издание Neowin со ссылкой на материал The Wall Street Journal.

Концепт складного iPhone. Источник фото: Gizmochina

Как говорилось в предыдущих утечках, складных моделей в ассортименте Apple на первом этапе будет как минимум две, включая iPhone со складным дисплеем, который должен дебютировать в 2026 году.

В новом материале сообщается, что складной iPhone будет иметь экран, диагональ которого будет больше, чем у iPhone 16 Pro Max, то есть 7 дюймов или более, а также отмечается, что инженерам Apple пришлось решить целый ряд проблем, связанных с конструкцией складного устройства, в том числе усовершенствовать шарнирный механизм, приняв решение использовать конструкцию со складыванием внутрь.

По данным издания, Apple работает над своими складными устройствами уже несколько лет — учитывая, что дебют первого складного iPhone ожидается только в 2026 году, компании, судя по всему, предстоит решить ещё немало задач, чтобы запустить новинку в серию.

#iphone
Источник: neowin.net
+
Написать комментарий (0)
iPhone 17 может выглядеть как смартфон Google Pixel с горизонтально расположенными камерами
The Wall Street Journal опубликовало подробности о первом складном iPhone
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

ВКС РФ атаковали командный центр ВСУ в Торецке и попали в кадр разведывательного БПЛА
+
Новые испытания «Орешника» меняют будущее военных технологий
8
На Дальнем Востоке построят высокоскоростную железнодорожную магистраль
5
Казахстан построит новый уникальный для страны мост через Иртыш
3
Новые данные указывают на ранее неизвестную девятую планету в нашей Солнечной системе
3
Т-80У стал невидимым для дронов благодаря маскировочной сети
6
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
2
Самая "напряженная трасса" юга России требует реконструкции
2
The Telegraph: Большинство кораблей надводного флота ВМС Великобритании находятся в ремонте
1
Эксперты посчитали во сколько обойдется владение УАЗ Патриот
+
Для Minecraft вышел мод с ИИ-напарником, который может общаться и помогать выживать
+
Почему МиГ-29 остаётся шедевром инженерной мысли спустя почти 50 лет
3
ВС России снова вошли в Новый Комар, имеющий ключевое значение для ВСУ
1
Раскрыты уникальные детали атомного подводного ракетоносца «Тула»
+
Wccftech: GeForce RTX 5070 Ti может получить 16 ГБ памяти GDDR7 и TDP в 350 Вт
+
Стали известны европейские цены Redmi Note 14 в версиях 5G и 4G
+
В США рассказали о первых успешных полётах секретного дрона-невидимки Thanatos
2
Reuters: Россия не выводит свои военные базы из Сирии
+
В Китае небольшие экспериментальные дроны могут перенаправлять лазерные лучи с земли
1
Team Spirit стали чемпионами Shanghai Major 2024 и donk самым молодым победителем в мире
+

Популярные статьи

Небольшое размышление и обзор современных сериалов (субъективное мнение), 2-я часть
5
Лучшие фильмы режиссера Фрэнсиса Форда Копполы (субъективное мнение)
4
Обзор Ryzen 5 7600X3D, сравнение с 7500F и 7800X3D
25
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
19
Как пользователи Steam зарабатывали деньги, продавая картинки иностранцам
1
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
37
Почему отказ от игр не сделает вашу жизнь лучше
27
9 ультимативных игровых ноутбуков с видеокартой GeForce RTX 4090, которые можно купить в Мегамаркете
3
Советский 2С4 «Тюльпан» — самый мощный миномёт в истории, способный уничтожать укрепления и бункеры
+

Сейчас обсуждают

Дрель
03:11
У тебя хорошо получается высасывать из пальца информацию насчёт хбокса
Худший год в истории консолей Xbox — вспоминаем, как это было
vl
03:09
Советские учёные и разработчики создавали ракетную технику, а не "украинские" и сам Южмаш построили советские инженеры и рабочие.
Экс-конструктор КБ "Южное" Кочетков: Разработка "Орешника" началась в Днепре
Мишка Iii
03:00
Все что я понял о новом поколении что оно нафиг не нужно и надо копить на старое с нормальной производительностью.
Изучаем предварительные данные всех видеокарт NVIDIA следующего поколения за месяц до начала продаж
aleximus777
02:58
В свете последних веяний у меня последнее желание отбили играть за тетенек. И не стоит надеятся на симпатичную и подтянутую... В процессе разработки может вылезти нечто вроде хрен знает чего, что мы у...
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
Игорь Гурьянов
02:51
Дак еще просто ни кто не встрял на бабки по замене акб, или точнее это 1% у кого на это не оказалось денег и машина стаит как ненужный хлам без батарейки. Остальные или багатеи которые просто меняют и...
Исследование показало , что лишь 1% владельцев электромобилей захотели вернуться к моделям с ДВС
Alex Palex
02:42
"Звоночек на заметку..." да, я извращенец, которому нравится играть за симпатичных подтянутых тетенек с мечами или автоматами. "Вот ежели б не витчер, а волшебница - там ладно." спасибо, но как то...
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
Yilec
02:32
На фиг этот трубопровод нужен Катару? Сейчас намного выгоднее продавать сжиженный газ, а не вот это вот всё. В том числе и в смысле логистики - трубу не повернешь в другую сторону, а танкеры - хоп и о...
Anadolu: падение режима Асада в Сирии открыло дорогу газопроводу Катар — Турция
NightXO
02:26
А говорили POCO - всё.
Xiaomi Poco X7 Pro станет глобальной версией Redmi K80 со Snapdragon 8 Gen 3
Kaabar
02:07
Жадное. В телефонах за 400$ и то памяти больше ставят
В Китае выпущен светодиодный телевизор с технологией TCL QD-Mini LED и Fuxi AI по цене от ₽40 600
aleximus777
01:59
Любители мужичков - это вряд ли, но что среди них полно желающих поиграть за тщедушных девочек - это точно. Звоночек на заметку... Тем не менее и по лору, и по происходящему здесь это мискастинг. Вот ...
Об анонсе The Witcher 4, неправильной Цири и загнивающем "нижнем" интернете
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем