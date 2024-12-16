Анонс новинки ожидается в начале января 2025 года.

По мере приближения даты официального анонса новой линейки видеокарт GeForce RTX 50 в сети Интернет появляется всё больше данных о характеристиках новых моделей — свежая утечка от издания Wccftech и информатора Kopite7Kimi раскрывает спецификации GeForce RTX 5070 Ti, пишет сайт NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Nvidia

Подтверждается, что видеокарта Nvidia GeForce RTX 5070 Ti получит хоть и урезанный, но имеющий 8960 ядер CUDA графический процессор GB203 — это на 17% больше по сравнению с моделью предшествующего поколения, GeForce RTX 4070 Ti.

Объём видеопамяти новинки должен составить 16 ГБ, что на 33% больше по сравнению с предшественницей. Отмечается, что пропускная способность памяти также увеличится на 33%, составив 896 ГБ/c, что будет достигаться за счёт наличия чипов GDDR7 и шины шириной 256 бит.

В вопросе относительно мощности видеокарты мнения разошлись — по данным Wccftech, видеокарта будет требовать 350 Вт, а Kopite7Kimi утверждает, что её TBP составит более скромные 285 Вт, то есть ровно столько же, сколько и у предшественницы.

Официальный анонс новой серии видеокарт Nvidia GeForce RTX 50 должен состояться на CES 2025 в январе следующего года. Ожидается, что первыми в продаже появятся GeForce RTX 5090 и RTX 5080, а о запуске RTX 5070 Ti данных в настоящее время не имеется.