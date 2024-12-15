Новинка дебютирует 18 декабря.

Компания Realme продолжает готовиться к предстоящему запуску своего нового смартфона Realme 14x — сегодня производитель опубликовал новые данные о своей новинке, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как говорится в сообщении производителя, смартфон Realme 14x будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 6300, что позволит обеспечить высокую производительность и поддержку стандарта связи 5G.

Ранее компания подтвердила, что новинка получит аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мА·ч, поддерживающую быструю зарядку мощностью 45 Вт, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP69, и будет выпускаться в трёх цветовых оформлениях — чёрном (Crystal Black), красном (Jewel Red) и золотистом (Golden Glow).

Ожидается, что модель обзаведётся 6.67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и будет представлена в трёх конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.

Стартовая стоимость новинки составит менее 15 000 индийских рупий (177 долларов США). В Индии смартфон Realme 14x дебютирует 18 декабря текущего года, информация о глобальном запуске в настоящее время не предоставляется.