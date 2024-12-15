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Смартфон Realme 14x со стартовой ценой менее $180 оснастят чипсетом Dimensity 6300
Новинка дебютирует 18 декабря.

Компания Realme продолжает готовиться к предстоящему запуску своего нового смартфона Realme 14x — сегодня производитель опубликовал новые данные о своей новинке, пишет издание GSMArena.

Источник фото: GSMArena

Как говорится в сообщении производителя, смартфон Realme 14x будет оснащён чипсетом MediaTek Dimensity 6300, что позволит обеспечить высокую производительность и поддержку стандарта связи 5G.

Ранее компания подтвердила, что новинка получит аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мА·ч, поддерживающую быструю зарядку мощностью 45 Вт, пылевлагозащищённый корпус, соответствующий рейтингу IP69, и будет выпускаться в трёх цветовых оформлениях — чёрном (Crystal Black), красном (Jewel Red) и золотистом (Golden Glow).

Ожидается, что модель обзаведётся 6.67-дюймовым LCD-дисплеем с разрешением HD+ и будет представлена в трёх конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 6 ГБ + 128 ГБ, 8 ГБ + 128 ГБ и 8 ГБ + 256 ГБ.

Стартовая стоимость новинки составит менее 15 000 индийских рупий (177 долларов США). В Индии смартфон Realme 14x дебютирует 18 декабря текущего года, информация о глобальном запуске в настоящее время не предоставляется.

#realme 14x
Источник: gsmarena.com
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Смартфон Realme 14x с аккумулятором на 6000 мАч и зарядкой на 45 Вт будет представлен 18 декабря
Realme 14 Pro+ имеет процессор Qualcomm Snapdragon 7s Gen 3 с 50 МП камерой и 80 Вт зарядкой
Realme 14 Pro получит чипсет Snapdragon 7s Gen 3 и до 12 ГБ ОЗУ
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