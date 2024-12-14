Апдейт может привести к возникновению ряда проблем.

Несколько дней назад в рамках Patch Tuesday компания Microsoft выпустила обновление KB5048667, решающее ряд проблем, но приводящее к новым — издание Neowin рассказало, что не так со свежим апдейтом.

Источник фото: Neowin

Сообщается, что одной из наиболее частых проблем, с которыми столкнулись пользователи, пытаясь установить KB5048667, стала невозможность довести начатое до конца — процесс обновления или зависает, или выдаёт ошибку. Некоторые энтузиасты пытались установить обновление вручную, но их попытки были тщетны.

В том случае, если процесс установки KB5048667 завершился успешно, могут возникнуть другие неполадки — в частности, некоторые пользователи сообщают, что поначалу система работает без нареканий, но спустя время начинают проявляться подтормаживания, а в ряде игр наблюдается снижение производительности. Интересно, что проблема исчезает после перезагрузки ПК, но это помогает лишь на время.

Предполагается, что причина снижения быстродействия может быть связана с неправильной работой алгоритмов, ответственных за управление мощностью CPU — по неизвестным причинам ОС может переводить систему в режим низкой производительности даже в том случае, если запущена игра или ресурсоёмкое приложение.

Помимо более низкого быстродействия в играх некоторые пользователи, установившие обновление KB5048667, жалуются на небольшое повышение температуры CPU, проблемы с Проводником, а также ряд других неполадок.

Если после инсталляции апдейта возникают подобные проблемы, в качестве наиболее действенного решения рекомендуется удалить обновление и дождаться устранения неполадок со стороны Microsoft.