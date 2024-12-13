Производитель продолжает развёртывание обновления.

Компания Xiaomi планомерно расширяет список устройств, для которых доступно обновление до HyperOS 2.0 — несколько часов назад апдейт начали получать обладатели смартфонов серии Redmi Note 13 Pro 5G и Poco X6, пишет издание XiaomiTime.

Источник фото: Gizmochina

Сообщается, что развёртывание обновления HyperOS 2.0 на основе Android 15 в рамках программы Mi Pilot стартовало для смартфонов Redmi Note 13 Pro 5G (версия для Европы OS2.0.2.0.VNREUXM) и Redmi Note 13 Pro+ 5G (глобальная версия OS2.0.2.0.VNOMIXM). Кроме того, Poco X6, являющийся чуть модифицированным вариантом Redmi Note 13 Pro 5G, судя по всему, также получает апдейт.

Обновление HyperOS 2.0 обладает множеством улучшений, обеспечивая более высокую производительность (в том числе в играх) и отзывчивость, усовершенствованную многозадачность, тесную интеграцию с технологиями искусственного интеллекта, повышенную стабильность и энергоэффективность.

Чуть ранее был опубликован подробный список мобильных устройств Xiaomi, Redmi и Poco, которые уже получили HyperOS 2.0 или ждут своей очереди.