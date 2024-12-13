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Опубликованы рендеры Poco X7 в трёх цветах и с изменённым дизайном
Внешний вид задней панели новинки отличается от предшественницы.

Линейка смартфонов Poco X7 должна быть представлена в ближайшие недели, а её представители уже некоторое время появляются в утечках, раскрывая свои характеристики — сегодня в сеть Интернет попали рендеры стандартной модели новой серии, которые были опубликованы сайтом PassionateGeekz, а издание XiaomiTime собрало все данные воедино.

На опубликованных изображениях смартфон Poco X7 показан в трёх цветовых оформлениях — чёрно-желтом, серебристом и зелёном. Модуль камеры новинки претерпел некоторые изменения по сравнению с моделью прошлого поколения, Poco X6, получив скруглённые края, но сохранив квадратную форму.

Источник фото: XiaomiTime/PassionateGeekz

Чуть ранее новинка была замечена в базе данных Geekbench c 12 ГБ оперативной памяти и чипсетом MediaTek Dimensity 7300 Ultra.

Кроме того, смартфону приписывается наличие 6.67-дюймового AMOLED-экрана с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, основной 50-Мп камеры с сенсором Sony IMX882 и оптической стабилизацией изображения, дополненной 8-Мп сверхширокоугольным модулем с датчиком Sony IMX335 и 2-Мп макрокамерой на задней панели, 20-Мп селфи-камеры и аккумуляторной батареи ёмкостью 5500 мА·ч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт.

Новинка будет поставляться с предустановленной HyperOS 2.0, процесс развёртывания которой в самом разгаре.

Дебют линейки Poco X7 ожидается в ближайшие несколько недель — возможно, запуск произойдёт в январе следующего года.

#poco x7
Источник: xiaomitime.com
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Глобальная версия Poco X7 замечена на Geekbench с поддержкой 12 ГБ оперативной памяти
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