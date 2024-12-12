Новинка может дебютировать в марте следующего года.

Компания Google и её партнёры продолжают готовиться к предстоящему запуску смартфона Pixel 9a, пишет издание GSMArena со ссылкой на материал Android Headlines.

Источник фото: GSMArena/Android Headlines/OnLeaks

Как и остальные модели серии Pixel 9, смартфон Pixel 9a будет оснащаться чипсетом Tensor G4. Кроме того, новинка получит 6.2-дюймовый AMOLED-дисплей, прикрытый защитным стеклом Gorilla Glass 3, с разрешением Full HD+ (1080x2424 точек), частотой обновления до 120 Гц, пиковой яркостью 2700 нит, охватом 100% цветового пространства DCI-P3 и частотой дискретизации касания 240 Гц, 8 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 3.1 объёмом 128/256 ГБ.

На задней панели устройства расположится 48-Мп основная камера с сенсором Samsung ISOCELL GN8 (f/1.8), дополненная 13-Мп сверхширокоугольным модулем с датчиком Sony IMX712 (f/2.2). Аналогичный сенсор производства Sony получит и 13-Мп селфи-камера.

Обеспечивать работу новинки в автономном режиме будет аккумуляторная батарея ёмкостью 5100 мА·ч, поддерживающая быструю проводную и беспроводную зарядку мощностью 23 и 7.5 Вт соответственно.

Смартфон обзаведётся пылевлагозащищённым корпусом, соответствующим рейтингу IP68 и будет выпускаться в следующих цветовых оформлениях — Obsidian, Peony, Porcelain и Iris. Размеры устройства составляют 154.7x73.3x8.9 мм при весе 185.9 г. Новинка будет поставляться с предустановленной ОС Android 15 и сможет рассчитывать на обновления в течение семи лет.

Цена смартфона Pixel 9a составит 499 долларов США за базовую версию с накопителем на 128 ГБ, а модификация Verizon с поддержкой mmWave 5G будет стоить $549. Ожидается, что официальный запуск новинки состоится в марте следующего года.