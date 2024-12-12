Функции «Предлагаемые действия» недавно исполнилось всего два года.

Компания Microsoft не церемонится с приложениями и функциями, которые считает устаревшими, полностью удаляя их из Windows 11 или затрудняя к ним доступ, и, как оказалось, иногда дело не ограничивается действительно старыми программами — как сообщает издание Neowin, софтверный гигант решил убрать функцию, которой исполнилось всего два года.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Речь идёт о функции «Предлагаемые действия», представленной осенью 2022 года и позволяющей упростить процесс создания событий в Календаре или совершения быстрых звонков — для этого необходимо было лишь выделить дату или номер телефона, после чего появлялось меню, позволяющее производить искомые действия.

Источник фото: Neowin

К сожалению для некоторых пользователей, совсем недавно Microsoft посчитала данную функцию устаревшей, сообщив в своей официальной документации, что в следующем обновлении Windows 11 она будет удалена. Конкретные причины, побудившие компанию на этот шаг, не называются.

Хотя софтверный гигант продолжает рекомендовать приложение для резервного копирования, которое использовалось ещё во времена Windows 7, целый ряд программ и функций, с полным списком которых можно ознакомиться на специальной странице, были удалены из Windows 11, а некоторые ждёт та же участь в ближайшем будущем.