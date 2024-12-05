Более новое средство резервного копирования и восстановления по своим функциям уступает старому инструменту.

Компания Microsoft постоянно улучшает свою современную ОС Windows 11, то и дело добавляя новые функции, а также обновляя уже имеющиеся, но, как оказалось, не все из них могут предложить те же возможности, что и их предшественники, поэтому софтверному гиганту приходится вспоминать и про старые инструменты, в частности, о средстве резервного копирования данных, используемом ещё в Windows 7.

Источник фото: Neowin

Как заметили журналисты издания Windows Latest, совсем недавно компания Microsoft обновила свою документацию, посвящённую инструментам резервного копирования и восстановления данных в Windows, добавив туда средство Backup and Restore из Windows 7.

Источник фото: Windows Latest

Хотя данная версия ОС официально не поддерживается уже достаточно длительное время, инструмент для резервного копирования данных, как выяснилось, имеет больше возможностей по сравнению со средством Windows Backup, поставляемым с Windows 11, что, судя по всему, и стало причиной того, что Microsoft до сих пор его рекомендует.

Отмечается, что инструмент Backup and Restore, доступный в Панели управления, позволяет делать резервную копию системы, в том числе создавать полный образ, включающий системные файлы Windows 11, установленные приложения и пользовательские данные, что позволяет быстро развернуть ОС в случае возникновения проблем, в то время как более новое средство Windows Backup может создавать резервные копии только приложений, пользовательских файлов и настроек, храня их в облаке OneDrive, а о полном образе системы речи не идёт.

В настоящее время неизвестно, по каким причинам Microsoft ограничила функциональность своего нового инструмента для резервного копирования и восстановления, хотя и имеет возможность перенести все ключевые функции из более старого приложения.