Кроме того, апдейт исправляет ряд проблем и добавляет новые возможности.

Компания CD Projekt Red продолжает вносить изменения и улучшения в Cyberpunk 2077, выпуская новые патчи — разработчики представили Патч 2.2 (Update 2.2), содержащий ряд правок и новых возможностей, а также обеспечивающий повышение производительности на ПК, оснащённых процессорами Intel Arrow Lake, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/CD Projekt Red

Патч 2.2, вышедший для Cyberpunk 2077 и дополнения Phantom Liberty, вносит ряд визуальных и функциональных улучшений, увеличивая ассортимент автомобилей в магазине «Автофиксер» десятью новыми моделями, добавляя новые элементы индивидуальных особенностей для персонажа и расширяя возможности перекраски автомобилей путём сканирования.

Также был усовершенствован фоторежим, который получил ряд новых функций, включая возможность закрепления камеры, добавления источников света и размещения в кадре до трёх игровых персонажей. Кроме того, был переработан ряд игровых заданий, добавлена возможность совместной поездки Ви и Джонни Сильверхенда, а также исправлены некоторые ошибки.

Для обладателей ПК с процессорами Intel Arrow Lake разработчики подготовили особый сюрприз, заявив, что Патч 2.2 повышает быстродействие для устройств с данными моделями CPU в Cyberpunk 2077 до 33%, что достигается за счёт оптимизации распределения потоков. К сожалению, при каких настройках обеспечиваются эти показатели, не сообщается.

Полный перечень новых функций и исправлений в Патче 2.2 доступен на сайте игры.