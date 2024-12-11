Новинка может быть запущена в первой половине следующего года.

Слухи о том, что Samsung работает над своим новым защищённым смартфоном Galaxy XCover8 Pro появились ещё несколько месяцев назад, а сейчас становятся известны подробности о характеристиках аккумуляторной батареи, которой будет оснащена новинка, пишет издание GSMArena.

Батарея для смартфона Samsung Galaxy XCover8 Pro, сертифицированная Safety Korea, выпускается компанией Amperex Technology Limited (ATL) и имеет номинальную ёмкость 4265 мА·ч, в то время как типичная ёмкость составляет 4350 мА·ч, что на 300 мА·ч больше по сравнению с ёмкостью аккумуляторов моделей предшествующих поколений, XCover7 и XCover6 Pro.

Источник фото: GSMArena

Интересной особенностью смартфона является то, что аккумуляторная батарея у него съёмная, что упрощает её замену в случае необходимости или при выходе из строя.

Информацией о дате запуска защищённого смартфона Samsung Galaxy XCover8 Pro источник не располагает, но ожидается, что дебют новинки произойдёт в первой половине следующего года.