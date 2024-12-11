Samsung расширяет возможности пользователей One UI 7.0.

Компания Samsung уже несколько дней позволяет владельцам смартфонов Galaxy S24 в ряде стран изучить все нововведения и улучшения One UI 7.0 — в частности, совсем недавно производитель выпустил новую версию Galaxy App Booster с поддержкой One UI 7.0, пишет издание SamMobile.

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Модуль Galaxy App Booster, являющийся частью Good Guardians, позволяет улучшить производительность смартфона, помогая в управлении и оптимизации приложений. Утверждается, что при помощи Galaxy App Booster можно достичь повышения быстродействия в среднем на 5-15%. Благодаря выходу новой версии модуля ускорить свои смартфоны теперь смогут и пользователи One UI 7.0.

Помимо обновлённых приложений, One UI 7.0 приносит ряд других улучшений как в визуальном, так и функциональном плане, а также повышает сохранность пользовательских данных за счёт усовершенствованных механизмов, обеспечивающих безопасность.

В настоящее время тестируется первая бета-версия One UI 7.0, но, как стало известно чуть ранее, уже совсем скоро может быть выпущена вторая итерация, а также расширен список стран, участвующих в предварительном тестировании обновления.