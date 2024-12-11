Запуск новой линейки ожидается в следующем году.

Компания Meizu продолжает работать над своей новой линейкой смартфонов Meizu 22, которые придут на смену Meizu 21, о чём сообщает информатор Smart Pikachu, делясь дополнительными подробностями о характеристиках новинок, пишет издание Gizmochina.

Meizu 21 Pro. Источник фото: Gizmochina

Утверждается, что новая серия Meizu 22 будет насчитывать как минимум два смартфона, один из которых будет представлять собой компактную модель, а другой получит большой плоский экран. Обе новинки, по данным информатора, будут снабжаться флагманским чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Elite, а также иметь светлый дизайн, схожий с их предшественниками.

Кроме того, новые модели должны быть тесно интегрированы с системой умного автомобиля Flyme Auto, а также могут получить выделенную кнопку для быстрого доступа к функциям с использованием технологий искусственного интеллекта.

Ожидается, что дисплей компактной модели серии Meizu 22 будет иметь разрешение 1.5K, а Pro-версии — 2K. Обеим новинкам приписывается наличие OLED-панелей высокого качества, аккумуляторных батарей ёмкостью не менее 5500 мА·ч и ультразвукового сканера отпечатков пальцев.

Официальный запуск линейки Meizu 22, как предполагается, состоится в следующем году.