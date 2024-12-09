Новинка имеет частоту обновления 240 Гц.

Компания AOC расширяет свой ассортимент новым монитором Q27G4ZMN с технологией QD-Mini-LED и высокой частотой обновления, пишет издание Gizmochina.

Монитор AOC Q27G4ZMN оснащается 27-дюймовой панелью Fast VA с разрешением QHD (2560x1440 точек), частотой обновления 240 Гц и временем отклика GtG 1 мс. Также геймеры оценят поддержку новинкой технологии Adaptive Sync, устраняющей разрывы картинки и исключающей появление визуальных артефактов.

Модель характеризуется коэффициентом контрастности 5000:1 и пиковой яркостью 1200 нит (HDR), а также оснащается подсветкой Mini-LED с квантовыми точками (QD-Mini-LED), насчитывающей 4608 светодиодов, распределённых по 1152 локальным зонам затемнения, обеспечивая более точный контроль яркости.

Новинка имеет сертификат VESA DisplayHDR 1000 и поставляется с заводской калибровкой Delta E<2, предоставляя высокую точность цветопередачи. Для снижения нагрузки на глаза монитор имеет встроенный фильтр синего цвета и подсветку без мерцания, соответствуя требованиям TÜV Rheinland.

Модель поддерживает 8-битный цвет и охватывает 100/97 % цветовых пространств sRGB/DCI-P3, что может заинтересовать не только геймеров, но и создателей контента. Кроме того, новинка поставляется с целым рядом предустановленных игровых функций.

Источник фото: Gizmochina

Для подключения монитора предусмотрено наличие одного разъёма DisplayPort 1.4 и двух HDMI 2.0. Также имеется 3.5-мм аудиоразъём. Эргономичная подставка модели позволяет регулировать положение устройства для дополнительного удобства, а крепление VESA 100x100 мм обеспечивает настенный монтаж.

Стоимость монитора AOC Q27G4ZMN на китайской платформе JD.com составляет 2199 юаней (302 доллара США).