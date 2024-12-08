Новинки должны быть запущены уже через несколько дней.

По мере приближения даты запуска смартфонов Poco M7 Pro и Poco C75 5G появляется всё больше данных, раскрывающих характеристики новинок — сегодня бренд опубликовал дополнительные подробности о новых моделях, пишет издание GSMArena.

Сообщается, что основная камера Poco M7 Pro будет представлена сенсором Sony LYT-600 с разрешением 50 Мп, диафрагмой f/1.5 и оптической стабилизацией изображения, а селфи-камера на фронтальной панели обзаведётся 20-Мп датчиком.

Источник фото: GSMArena

Poco C75 5G также получит камеру Sony, но датчик в настоящее время неизвестен. Ранее бренд отмечал, что данная модель станет единственным смартфоном с камерой Sony в своём ценовом сегменте. К слову, стартовая стоимость новинки составит не более 9000 рупий (105 долларов США), но объём оперативной памяти будет меньше заявленного ранее показателя 8 ГБ, хотя такая конфигурация, просто с более высоким ценником, также будет присутствовать.

Источник фото: Poco India/X

О параметрах хранилища новинки пока ничего не известно, но расширить его объём можно будет благодаря наличию слота для карт памяти microSD до 128 ГБ.

Платформа Flipkart раскрывает ещё некоторые подробности о новых моделях — Poco M7 Pro оснащается 3.5-мм аудиоразъёмом, расположенным в верхней части устройства и портом USB Type-C на нижней грани, а Poco C75 5G получит боковой сканер отпечатков пальцев, HyperOS на базе Android 14 и поддержку обновлений по формуле «2+4», что предполагает выход обновлений ОС в течение двух лет и апдейтов безопасности на протяжении четырёх лет.

Свежие данные дополняют предыдущую утечку, раскрывающую информацию о чипсетах и других ключевых характеристиках новинок.

Запуск Poco M7 Pro и Poco C75 5G в Индии состоится 17 декабря текущего года, а информация о глобальном дебюте пока не раскрывается.