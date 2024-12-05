Новинки должны дебютировать во второй половине декабря.

Слухи о приближающемся запуске смартфона Poco M7 Pro появились в сети Интернет ещё некоторое время назад, а сейчас раскрываются новые подробности о новинке, к которой также должна присоединиться и модель Poco C75 5G, пишет издание GSMArena.

Официальная информация о спецификациях новых моделей в настоящее время не разглашается, но платформа Flipkart уже опубликовала данные, раскрывающие ряд характеристик новинок.

Смартфон Poco M7 Pro 5G получит 6.67-дюймовую AMOLED-панель, прикрытую защитным стеклом Gorilla Glass 5, с разрешением Full HD+, частотой обновления 120 Гц, пиковой яркостью 2100 нит, поддержкой HDR10+, встроенным фильтром синего цвета и подсветкой без мерцания для снижения нагрузки на глаза, а также сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей.

Источник фото: NotebookCheck/Xiaomi

Предполагается, что новинка также обзаведётся чипсетом MediaTek Dimensity 7025 Ultra, 50-Мп основной камерой, дополненной 2-Мп макродатчиком на задней панели, и 16-Мп селфи-камерой.

Модель Poco C75 5G внешне похожа на 4G-версию, дебютировавшую в начале ноября, но имеет чипсет Qualcomm Snapdragon 4s Gen 2. Кроме того, новинка оснащается 8 ГБ оперативной памяти, камерой Sony и слотом расширения для карт памяти microSD. Унаследует ли 5G-вариант ряд ключевых характеристик от 4G-модификации, в настоящее время неизвестно.

Источник фото: GSMArena/Flipkart

В Индии обе новинки будут представлены 17 декабря текущего года, а о периоде запуска в других странах источник не сообщает.