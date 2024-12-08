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Microsoft заблокировала обновление Windows 11 24H2 для ПК с Google Workspace Sync и Outlook
К счастью, решение уже найдено.

Компания Microsoft продолжает работать над устранением проблем, обнаруженных в Windows 11 24H2, но к уже решённым добавляются новые — в частности, недавно был обнаружен баг, негативно влияющий на совместную работу Microsoft Outlook и Google Workspace Sync, пишет издание Neowin.

Источник фото: Neowin

Как следует из документа Microsoft, после успешной установки Windows 11 24H2 пользователи, на ПК которых установлено приложение Google Workspace Sync для синхронизации данных между аккаунтами Google и Microsoft Outlook, могут столкнуться с неприятным багом — при попытке запуска Outlook или удаления и переустановки Workspace Sync, пользователя будет ожидать неудача.

Следуя своей обычной стратегии, Microsoft попросту заблокировала возможность обновления до Windows 11 24H2 тем пользователям, чьи системы подвержены данной проблеме.

К счастью, решение этого вопроса уже имеется — перед обновлением Windows пользователю необходимо установить апдейт Google Workspace Sync, который повысит версию приложения до 4.3.68.0 или выше.

Отмечается, что для снятия блокировки обновления Windows 11 24H2 может понадобиться до 48 часов.

#microsoft #windows 11 24h2
Источник: neowin.net
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