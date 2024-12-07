Также новинка будет оснащаться 8.8-дюймовым дисплеем и цельнометаллическим корпусом.

Представив модели Find X8 и Find X8 Pro в Китае и на мировом рынке, компания Oppo, судя по всему, решила не ограничиваться только смартфонами в данной линейке и, как сообщает информатор Digital Chat Station, работает над новым игровым планшетом, который станет частью флагманской серии, пишет издание Gizmochina.

По данным информатора, Oppo X8 Pad (или Oppo Find X8 Pad) будет представлять собой компактный игровой планшет, обладающий 8.8-дюймовым дисплеем с высоким разрешением и частотой обновления, имеющим скруглённые углы, и цельнометаллическим корпусом, придающим устройству премиальный вид.

Oppo Pad 3. Источник фото: Gizmochina

Кроме того, новинке приписывается наличие флагманского чипсета MediaTek Dimensity 9400, которым снабжены смартфоны Find X8 и Find X8 Pro.

Игровой планшет Oppo X8 Pad в скором времени может присоединиться к модели Oppo Pad 3, дебютировавшей несколько дней назад в Китае, но точной информации о дате запуска и доступности в настоящее время не предоставляется.