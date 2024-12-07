Также обновление устраняет ряд проблем, в том числе с внезапным повышением громкости до 100%.

После нескольких недель затишья Microsoft всё-таки приступила к развёртыванию своей многострадальной ИИ-функции Recall, которая из-за своих механизмов, предусматривающих запоминание действий пользователей, совершаемых ими на ПК, вызвала бурные обсуждения, заставившие софтверного гиганта внести некоторые доработки — первыми новую возможность получили устройства Copilot+ PC на базе чипов Qualcomm Snapdragon X, а сейчас настал черёд моделей с процессорами Intel и AMD, пишет издание Neowin.

Источник фото: PCMag/Microsoft

Сборка Windows 11 версии 26120.2510 (KB5048780), распространяемая в рамках программы Insider Preview в Dev Chahhel, позволяет использовать ИИ-функцию Recall, фиксирующую действия пользователей, чтобы затем предоставить возможность освежить в памяти тот или иной промежуток времени, для обладателей устройств Copilot+ PC с процессорами Intel Core Ultra или AMD Ryzen AI.

Кроме того, для владельцев ноутбуков с данными CPU станут доступны ещё несколько функций, в том числе Paint Cocreator, которая позволяет генерировать изображения при помощи технологий искусственного интеллекта непосредственно в Paint, Image Creator в приложении «Фотографии» для создания новых изображений при помощи текстовых подсказок, обрабатываемых ИИ, и Restyle Image для изменения стиля фотографий.

Также была доработана функция Click To Do, дающая возможность осуществлять ряд быстрых действий, применимых для текста, изображений и другого контента.

Источник фото: Neowin

Помимо функций, использующих технологии ИИ, Microsoft также доработала Windows Hello, добавила упрощённый макет системного трея с укороченной формой даты/времени и исправила ряд проблем, в том числе неожиданное повышение громкости звука до 100% в некоторых сценариях, переход аудиоустройств с USB в спящий режим после одной минуты бездействия, внезапный звук отключения/включения в некоторых гарнитурах и зависание Excel при открытии определённых файлов.

Наконец, свежий билд Windows 11 содержит обновление для Магазина приложений Microsoft Store с рядом улучшений для Win32-приложений.

Полный перечень новых функций, улучшений, исправленных и до сих пор ожидающих своей очереди проблем доступен на официальном сайте Microsoft.