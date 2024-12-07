Информатор раскрыл некоторые характеристики новинки.

Через несколько недель ассортимент компании OnePlus должен расшириться смартфонами Ace 5 и Ace 5 Pro, но информатор Digital Chat Station сообщает о разработке ещё одной модели, представляющей собой компактную версию, которая будет запущена чуть позже, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Утверждается, что OnePlus Ace 5 Mini получит 6.3-дюймовую панель, изготовленную под заказ, с разрешением 1.5K и флагманский чипсет нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite. Модуль камеры новинки, как сообщается, будет иметь горизонтальное расположение, что напоминает компоновку смартфонов Google Pixel. Основная камера должна быть представлена 50-Мп датчиком Sony IMX906, а перископического объектива не предусмотрено.

Как отмечает информатор, в настоящий момент устройство тестируется с короткофокусным сенсором отпечатков пальцев, но обсуждается возможность наличия одноточечного ультразвукового датчика.

Ранее сообщалось, что OnePlus Ace 5 Mini будет официально представлен во втором квартале следующего года в Китае, в то время как запуск OnePlus Ace 5 и Ace 5 Pro с чипсетами Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3 и Snapdragon 8 Elite ожидается в конце декабря текущего года.

Смартфон OnePlus Ace 5, который на мировом рынке, как предполагается, дебютирует под названием OnePlus 13R, был протестирован в нескольких играх, показав высокие результаты.