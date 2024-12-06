Эксперт высоко оценил возможности новинки.

Компания OnePlus готовится к запуску своего нового смартфона, который в Китае будет представлен как Ace 5, а на мировом рынке под названием 13R — новинка уже была протестирована информатором Digital Chat Station, который высоко оценил её возможности, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Digital Chat Station

По словам информатора, OnePlus Ace 5 на первый взгляд обладает вполне стандартным чипсетом Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, но благодаря ряду технологий на уровне чипа обеспечивает более высокую игровую производительность по сравнению с моделями, оснащёнными аналогичной SoC, а с точки зрения управления температурными показателями и энергоэффективности находится рядом с чипом нового поколения Snapdragon 8 Elite.

Сообщается, что в Honkai Star Rail смартфон обеспечил средний результат в 55.2 fps, в Genshin Impact – 60.2 fps, а в Honor of Kings — 119.5 fps, потребляя в процессе игровых тестов 4.8, 5.7 и 3.38 Вт соответственно, что, по словам информатора, является превосходными показателями по сравнению с конкурентами, обладающими схожими характеристиками.

Помимо чипсета Snapdragon 8 Gen 3, протестированный экземпляр OnePlus Ace 5 также оснащался плоским дисплеем BOE X2 LTPO с разрешением 1.5K и частотой обновления 120 Гц, 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и накопителем UFS 4.0 объёмом 512 ГБ.