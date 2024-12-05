Один из пользователей обратился к техподдержке Samsung и получил обнадёживающий ответ.

Компания Samsung уже достаточно длительное время работает над своим обновлением One UI 7, запуск которого ожидается уже несколько месяцев — старт предварительного тестирования, судя по ряду утечек, должен был состояться во второй половине лета, потом постепенно переходил от сентября к ноябрю, а теперь свежие данные указывают на релиз первой публичной бета-версии в декабре, и немецкое подразделение Samsung, вероятно, указало точную дату этого события, пишет издание SamMobile.

Источник фото: How-To Geek

Сообщается, что один из пользователей обратился с вопросом о периоде выхода обновления к технической поддержке Samsung Germany, получив ответ, который может обрадовать целый ряд клиентов компании — как утверждается, представитель производителя сообщил, что выпуск первой бета-версии One UI 7 состоится сегодня, 5 декабря.

В дополнение к словам была добавлена иллюстрация, раскрывающая, что первыми владельцами смартфонов, которые получат доступ к предварительной версии One UI 7, станут обладатели моделей серии Galaxy S24, включая стандартную модель, Galaxy S24, а также Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra.

Источник фото: SamMobile

Ранее сообщалось, что развёртывание бета-версии обновления будет постепенным — сначала тестирование One UI 7 будет доступно только для ряда стран и некоторых моделей смартфонов, но со временем их список будет расширяться.

Судя по целому ряду утечек, One UI 7 обладает значительными изменениями в графической части и функциональной составляющей, повышая производительность, отзывчивость и функциональность устройств Samsung.