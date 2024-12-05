Новинка имеет ёмкость 5000 мА·ч.

Бренд RedMagic представляет своё портативное многофункциональное зарядное устройство Go Power Bank, предоставляющее расширенные возможности для восполнения заряда мобильных устройств, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/RedMagic

RedMagic Go Power Bank может использоваться в качестве внешнего аккумулятора ёмкостью 5000 мА·ч, позволяющего заряжать устройства мощностью до 20 Вт через разъём USB Type-C или встроенный кабель USB Type-C длиной 19 см. Кроме того, новинка может функционировать в виде зарядного устройства мощностью 65 Вт, что достигается благодаря поддержке сквозной зарядки.

Дополнительно устройство снабжается дисплеем, предоставляющим служебную информацию, поддерживает технологии быстрой зарядки, включая Power Delivery 3.0, NeoCharger 4 и Quick Charge 3.0, а также имеет ряд защитных функций, предотвращающих, в том числе, перегрев. Размеры новинки составляют 83.16x69.95x31.8 мм, а вес достигает 234 г.

В США RedMagic Go Power Bank появится в продаже 17 декабря текущего года по цене 79 долларов.