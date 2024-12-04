Линейка стала самой успешной среди представителей нового поколения.

Линейка флагманских смартфонов Xiaomi 15, представленная стандартной моделью совместно с Pro-версией и дебютировавшая в Китае в конце октября текущего года, оказалась весьма популярной, превысив отметку 1 млн единиц по объёмам продаж — это следует из сообщения информатора Digital Chat Station, ознакомившегося со свежей статистикой продаж, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: GSMArena

Информатор сообщает, что серия Xiaomi 15 с 1.3 млн активаций занимает лидирующую позицию по объёмам продаж среди всех линеек флагманских Android-смартфонов нового поколения, отмечая, что ближайшие соперники, находящиеся на второй и третьей позициях, были распроданы в количестве 600-700 тысяч и 250 тысяч соответственно. К сожалению, конкретные модели не называются.

Можно предположить, что представители серии Xiaomi 15 привлекли покупателей весьма заманчивым соотношением цены и качества, предлагая высокопроизводительные чипсеты нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти, качественные камеры, ёмкие аккумуляторные батареи и ряд других преимуществ.