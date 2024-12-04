Запуск новинки может состояться уже в январе.

Смартфон OnePlus 13R, который, как ожидается, будет представлен по всему миру в качестве ребрендинга OnePlus Ace 5, продолжает раскрывать свои характеристики — совсем недавно новинка была замечена в тесте Geekbench, а сейчас информатор OnLeaks публикует подробные данные, проливающие свет на спецификации устройства, пишет издание 91mobiles.

Источник фото: NotebookCheck/Digital Chat Station

Дисплей новинки по ряду ключевых характеристик будет соответствовать модели предшествующего поколения, OnePlus 12R — смартфон обзаведётся AMOLED-панелью с диагональю 6.78 дюйма, разрешением 1264x2780 точек, частотой обновления 120 Гц и плотностью пикселей 450 PPI.

OnePlus 13R получит высокопроизводительный чипсет предыдущего поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что заметно лучше по сравнению с предшественником, обладающим чипом Snapdragon 8 Gen 2. Информатор говорит о наличии у новинки 12 ГБ оперативной и 256 ГБ постоянной памяти, но после запуска могут появиться и другие конфигурации.

Новинка будет оснащена тройной камерой на задней панели, представленной основным сенсором на 50 Мп с диафрагмой f/1.8, дополненным датчиками на 8 Мп (f/2.2) и 50 Мп (f/2.0). На фронтальной стороне смартфона расположится 16-Мп селфи-камера с диафрагмой f/2.4.

Питанием устройство будет обеспечивать аккумуляторная батарея той же ёмкости, что и у OnePlus 13, на 6000 мА·ч, а быстрая зарядка будет ограничена мощностью 80 Вт, что на 20 Вт меньше по сравнению с предшественником.

Кроме того, новинка получит сканер отпечатков пальцев, встроенный в дисплей, разъём USB Type-C, ИК-модуль, NFC, Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.4. Поставляться устройство будет с предустановленной OxygenOS 15.0 на базе Android 15. Размеры новинки составляют 161.72x75.77x8.02 мм при весе 206 г. На старте продаж модель будет представлена в цветовых оформлениях Nebula Noir и Astral Trail, а в будущем к ним может добавиться и третий вариант.

Ожидается, что смартфон OnePlus 13R будет запущен совместно с OnePlus 13 в январе следующего года.