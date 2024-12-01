Стали известны его характеристики и возможности в тесте Geekbench

Ещё не представленный официально смартфон OnePlus 13R появился на сайте Geekbench, раскрыв часть своих характеристик и продемонстрировав возможности, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: NotebookCheck/Digital Chat Station

В базе данных Geekbench смартфон OnePlus 13R представлен с флагманским чипсетом прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, что является существенным улучшением по сравнению с предшественником, OnePlus 12R, оснащённым чипом Snapdragon 8 Gen 2.

Кроме того, образец оснащался 12 ГБ оперативной памяти и работал под управлением ОС Android 15, судя по всему, с оболочкой OxygenOS 15. Производитель вряд ли ограничится одной конфигурацией ОЗУ, учитывая, что у модели предшествующего поколения были также версии с 8 и 16 ГБ оперативной памяти.

В одноядерном и многоядерном тестах экземпляр продемонстрировал неплохие результаты, составившие 2238 и 6761 балл соответственно, сопоставимые с показателями других моделей, оснащённых чипсетом Snapdragon 8 Gen 3.

Ожидается, что OnePlus 13R дебютирует по всему миру и станет ребрендингом модели Ace 5, сохранив 6.78-дюймовый экран LTPO AMOLED с разрешением 1.5K, тройную камеру, представленную 50-Мп основным датчиком, 8-Мп сверхширокоугольным модулем и 2-Мп сенсором, 16-Мп селфи-камеру и аккумуляторную батарею ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой 100-Вт зарядки.

Информации о периоде запуска OnePlus 13R в настоящее время не предоставляется, но предполагается, что новинка дебютирует совместно с более премиальным OnePlus 13 в ближайшие недели.