К изначальному сообщению компании был добавлен контекст.

В желании заинтересовать в своих продуктах как можно большее количество клиентов компания Microsoft порой заходит слишком далеко, что вызывает ответную реакцию у пользователей — в частности, в прошлом месяце софтверный гигант выпустил короткий ролик об устройствах под брендом Copilot+ PC с чипами Snapdragon X, употребив в их отношении ряд эпитетов, с которыми сообщество оказалось не согласным, пишет издание Windows Latest.

Источник фото: Neowin

Как заявила Microsoft в своём сообщении, устройства Copilot+ PC, оснащённые процессорами Qualcomm Snapdragon X, являются самыми быстрыми и наиболее интеллектуальными ПК под управлением Windows, но пользователи резонно заметили, что это не так, добавив дополнительный контекст к сообщению и даже прикрепив ссылку на материал, указывающий недостатки данных устройств.

Источник фото: Windows Latest

Пользователи отметили, что Copilot+ PC не являются самыми быстрыми ПК с ОС Windows, так как в ассортименте Intel и AMD имеются процессоры, намного превосходящие чипы, установленные в данных устройствах, по производительности. К недостаткам Copilot+ PC также отнесли слабые игровые возможности и отсутствие ряда ранее заявленных функций с использованием технологий искусственного интеллекта.

Действительно, в связи с архитектурой ARM у ряда игр и приложений на Copilot+ PC возникают проблемы, а отсутствие выделенной видеокарты значительно снижает игровые возможности данных устройств.

Конечно, для повседневных задач ноутбуки Copilot+ PC вполне подходят, характеризуясь длительным временем автономной работы и поддержкой популярных приложений, но их возможности ограничены, поэтому негодование пользователей вполне резонно.