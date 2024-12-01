Samsung уже несколько лет не улучшает быструю зарядку для своих флагманских моделей смартфонов.

Несколько дней назад смартфоны Samsung серии Galaxy S25 появились в базе данных FCC, благодаря чему стал известен один весьма разочаровывающий факт — производитель решил не оснащать новинки новыми быстрыми зарядками, оставив всё как и прежде, поэтому Galaxy S25 может рассчитывать на показатель до 25 Вт, а Galaxy S25+ и Galaxy S25 Ultra — на 45 Вт. Мало того, на сайте FCC указывается, что стандартная модель, Galaxy S25, получит скромную беспроводную зарядку мощностью всего 9 Вт, что заметно меньше по сравнению с Galaxy S24 (15 Вт).

Источник фото: NotebookCheck/SK/YouTube

Специалисты Gizmochina считают, что данная особенность смартфонов серии Galaxy S25 может разочаровать фанатов продукции Samsung, так как другие производители уже давно оснащают свои модели, причём даже среднего класса, более мощными зарядками, что позволяет повысить скорость восполнения заряда, не заставляя владельцев мобильных устройств ждать слишком много времени.

Samsung объясняет застой в данной области заботой о долговечности аккумуляторов смартфонов, так как быстрая зарядка может негативно повлиять на срок службы батареи, но журналисты издания скептически относятся к данному утверждению, отмечая, что технологии уже давно ушли вперёд, позволяя быстро заряжать смартфоны без негативного влияния на аккумуляторные батареи.