Замена некоторых компонентов обойдётся недёшево.

Несколько дней назад были представлены новые смартфоны серии Redmi K80, а сегодня компания Xiaomi публикует стоимость сменных комплектующих для новинок, пишет издание Gizmochina.

Источник фото: GSMArena

Наиболее дорогой частью для замены, как и полагается, является материнская плата — для Redmi K80 её стоимость составляет 2330 юаней (321 доллар США), а для Redmi K80 Pro достигает 2595 юаней (358 долларов США). Заменить дисплей будет заметно дешевле, хотя данная статья расходов находится на второй позиции исходя из цены — для Redmi K80 это стоит 610 юаней (84 доллара США), а для Redmi K80 Pro составляет 620 юаней (86 долларов США).

Остальные компоненты имеют заметно меньшее влияние на общую стоимость ремонта — аккумуляторная батарея для Redmi K80 и K80 Pro оценена в 119 и 159 юаней (16 и 22 доллара США), крышка аккумуляторного отсека стоит 105 и 135 юаней (14 и 19 долларов США), дополнительная плата имеет цену 40 и 50 юаней (5 и 7 долларов США), стоимость селфи-камеры составляет 35 юаней (5 долларов США), ценник динамика достигает 20 юаней (3 долларов США), а за сверхширокоугольный модуль просят 20 и 50 юаней (3 и 7 долларов США) соответственно.

Ценник основной камеры для Redmi K80 и телеобъектива для Redmi K80 Pro установлен на одной и той же отметке в 140 юаней (19 долларов США).

Отмечается, что данные цены являются официальными и могут варьироваться в зависимости от дополнительных наценок сервисного центра и иных факторов. Также не стоит забывать, что к стоимости ремонта будут добавлены затраты на оплату работы специалистов.