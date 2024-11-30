Смартфон может дебютировать в ближайшие недели.

В скором времени бренд POCO может расшириться сразу двумя новыми моделями смартфонов, одна из которых совсем недавно появилась на сайте американского регулятора FCC, раскрыв ряд своих характеристик, пишет издание 91mobiles.

Redmi K80 Pro. Источник фото: GSMArena

Как считается в настоящее время, модельный номер 24122RKC7G, указанный на сайте FCC, принадлежит смартфону POCO F7 Ultra. Также сертификация раскрывает, что новинка будет представлена в трёх конфигурациях оперативной и постоянной памяти — 12 ГБ + 256 ГБ, 12 ГБ + 512 ГБ и 16 ГБ + 512 ГБ.

Кроме того, на сайте указано, что предполагаемый POCO F7 Ultra будет поддерживать стандарты беспроводной связи 5G, 4G LTE, Wi-Fi 7, Bluetooth BR/EDR/LE, NFC и поставляться с предустановленной HypesOS 2.0 на базе Android 15.

Ожидается, что POCO F7 Ultra является ребрендингом Redmi K80 Pro, оснащённым высокопроизводительным чипсетом нового поколения Qualcomm Snapdragon 8 Elite, 6.67-дюймовой AMOLED-панелью с разрешением 1440x3200 точек, частотой обновления 120 Гц и пиковой яркостью 3200 нит, 50-Мп основной камерой на задней панели, дополненной 32-Мп сверхширокоугольным модулем и 50-Мп телеобъективом с 2.5-кратным оптическим зумом, 20-Мп селфи-камерой, а также аккумуляторной батареей ёмкостью 6000 мА·ч с поддержкой быстрой проводной и беспроводной зарядки мощностью 120 и 50 Вт соответственно.

Учитывая появление предполагаемого POCO F7 Ultra на сайте FCC, его запуск может состояться в ближайшие недели.