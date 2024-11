Страница уже удалена, но некоторые данные с неё сохранены.

Компания Samsung готовится к предстоящему запуску One UI 7, о чём свидетельствует появление страницы, посвящённой обновлению, на официальном сайте испанского подразделения производителя, пишет издание SamMobile. Интересно, что через некоторое время данная страница была удалена — судя по всему, это означает, что представители Samsung немного поспешили с публикацией страницы, хотя некоторые сайты и информаторы успели сохранить изображения и данные, раскрывающие ряд возможностей One UI 7.

В частности, информатор Tarun Vats публикует скриншот, на котором говорится об интуитивно понятных иконках, интеллектуальном центре управления уведомлениями, новом экране блокировке с быстрым просмотром и рядом других функций в One UI 7.

Источник фото: SamMobile

Журналисты издания Neowin подготовили несколько анимаций, взятых с официального сайта Samsung (до того времени, как представители компании успели заметить свою оплошность), одна из которых позволяет понять, что обновление One UI 7 будет тесно интегрировано с Galaxy AI, на что намекает слоган «ИИ управляет каждым шагом».

Ещё одна анимация демонстрирует новые значки приложений One UI 7, которые уже появлялись в сети Интернет, а также показывает пользовательский интерфейс Панели интеллектуальных уведомлений, где Быстрые настройки и Панель уведомлений разделены для большего удобства, и функцию Nowbar, позволяющую получать информацию и взаимодействовать с поддерживаемыми приложениями в интерактивном режиме прямо на экране блокировки.

Источник фото: Neowin

Кроме того, на странице были указаны функции, которые уже доступны в One UI 6.1.1, в частности Circle to Search, Sketch to Image, Live Translate, Portrait Studio, Live Effects, AI Zoom и другие. Какие именно улучшения они получат, в настоящее время неизвестно.

К сожалению, Samsung не раскрывает дату начала развёртывания One UI 7, поэтому остаётся полагаться на данные, публикуемые информаторами — ожидается, что предварительное тестирование обновления стартует в середине декабря, а финальный релиз запланирован на январь-февраль следующего года и состоится после дебюта серии Galaxy S25.