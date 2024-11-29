Резервный период запуска — октябрь 2027 года.

Российский орбитальный космический аппарат «Луна-26» будет запущен к естественному спутнику Земли в сентябре 2027 года — об этом в разговоре с журналистами издания «Pro Космос» рассказал глава НПО им. Лавочкина, являющегося структурой госкорпорации «Роскосмос», Дмитрий Яременко, пишет новостное агентство «Интерфакс».

Источник фото: Pixabay

Как отметил собеседник издания, в настоящее время российские специалисты проводят тестирование различных узлов, аппаратуры и систем орбитального лунного аппарата, чтобы в третьем квартале 2026 года поставить лётный образец комплекса.

Отправить космический аппарат к Луне планируется в сентябре 2027 года, но в случае непредвиденной ситуации старт может быть перенесён на октябрь того же года.

Находясь на орбите естественного спутника Земли, космический аппарат «Луна-26» будет выполнять целый ряд задач, в том числе исследовать структуру слоёв Луны, составлять карту лунной поверхности на предмет наличия минералов и водяного льда в той или иной области, а также возможности высадки космонавтов в будущем.

Ранее сообщалось, что запланированный срок службы «Луны-26» составит около двух-трёх лет. Как отметил несколько дней назад глава госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов, двигаться к своей цели космический аппарат будет по скорректированной траектории и доберётся до Луны за двадцать два дня.