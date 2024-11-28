Новинка не уступает Xiaomi 14 Pro.

Уже через несколько дней должен состояться запуск новой линейки смартфонов Honor 300, которые уже успели засветиться в ряде утечек — сегодня одна из новинок раскрыла свои характеристики и возможности в бенчмарке Geekbench, пишет издание Gizmochina.

Смартфон Honor 300 Pro, как стало известно ранее, оснащается флагманским чипсетом прошлого поколения Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, но представленный в базе данных Geekbench экземпляр, к удивлению, имеет пониженные частоты — если стандартный чип имеет конфигурацию с одним высокопроизводительным ядром Cortex-X4, достигающим тактовой частоты 3.3 ГГц, тремя ядрами Cortex-A720 с частотой 3.15 ГГц, двумя ядрами Cortex-A720, работающими на частоте 2.96 ГГц, и двумя ядрами Cortex-A520 с частотой 2.27 ГГц, то у протестированного образца тактовая частота ядра Cortex-X4 составляла 3.05 ГГц, пять ядер Cortex-A720 работали на частоте 2.96 ГГц, а два ядра Cortex-A520 достигали частоты 2.04 ГГц.

Источник фото: Gizmochina

Интересно, что даже сниженные частоты не помешали новинке добиться высоких результатов — в одноядерном и многоядерном тестах образец набрал 2141 и 6813 баллов соответственно. Xiaomi 14 Pro, обладающий стандартным чипсетом Snapdragon 8 Gen 3, получает в среднем 2066 и 6556 очков с пиковыми показателями около 2300 и 6900 баллов. Отмечается, что в повседневных задачах разница в частотах будет вообще не заметна.

Причина, по которой Honor снизила тактовые частоты чипсета для своей модели среднего класса Honor 300 Pro, может заключаться в не слишком мощной системе охлаждения новинки, а также необходимости повышения энергоэффективности.