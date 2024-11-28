Модели Battlemage не станут последними.

Несколько недель назад в сети Интернет появились слухи о том, что Battlemage может стать последним поколением игровых видеокарт Intel на ближайшие годы, но свежие данные указывают на обратное, пишет издание NotebookCheck.

Источник фото: Rock Paper Shotgun

Если ранее информатор Moore's Law Is Dead утверждал, что будущее игровых видеокарт Intel зависит от объёмов продаж моделей Battlemage, то JayKihn сообщает, что компания продолжит работу над следующими поколениями видеоадаптеров, Celestial и Druid, независимо от ситуации.

Как отметил JayKihn, не стоит смешивать мобильный и десктопный сегменты Intel, подразумевая, что компания отменила выпуск видеокарт для ноутбуков, но работа над моделями для ПК продолжается.

Ожидается, что поколение видеокарт Arc Celestial будет основано на архитектуре Xe3, также используемой для встроенных графических чипов в серии процессоров Panther Lake, и дебютирует в конце 2025 или начале 2026 года.

Если Intel действительно не отказывается от планов по разработке будущих поколений игровых видеокарт, это может положительно повлиять на цены видеоадаптеров, учитывая возросшую конкуренцию.

Чуть ранее стало известно о стоимости новой модели Intel Arc B580, которая оказалась дороже предшественницы, но будет конкурировать с Nvidia GeForce RTX 4060 Ti.