Samsung уже тестирует One UI 7 для Galaxy S22.

Компания Samsung продолжает работать над своим обновлением One UI 7 на базе Android 15, хотя ещё не даёт возможность протестировать его обычным пользователям — несколько часов назад информатор Tarun Vats обнаружил тестовую сборку One UI 7 для смартфонов Galaxy S22 на сервере Samsung, пишет издание SamMobile.

Источник фото: Gizmochina

Тестовая прошивка One UI 7 для Galaxy S22 на сервере Samsung представлена версиями S908BXXUDFXKS, S908BOXMDFXKS и S908BXXUDFXKS. Это означает, что южнокорейская компания уже приступила к внутренним тестам обновления на смартфонах серии Galaxy S22, но это вовсе не значит, что One UI 7 станет доступен для обладателей данных моделей в ближайшие дни, так как первыми на очереди являются владельцы устройств линейки Galaxy S24.

Несколько часов назад стало известно, что Samsung, судя по всему, вновь переносит дату выхода первой бета-версии One UI 7. Это может быть обусловлено наличием определённого количества багов в тестовых сборках, которые следует устранить перед выпуском бета-версий, предназначенных для массового тестирования.

Чуть ранее выход предварительной версии One UI 7 для смартфонов серии Galaxy S22 был под вопросом, но появление обновления на сервере Samsung указывает на доступность бета-версии для данной линейки в будущем.

Ожидается, что предварительное тестирование One UI 7 продлится до двух месяцев, после чего состоится релиз стабильной версии обновления, но это произойдёт не ранее запуска новой линейки Galaxy S25, который намечен на вторую половину января следующего года.