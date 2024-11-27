Microsoft развивает новый класс устройств с облачной ОС, работающей через сеть Интернет.

Несколько дней назад компания Microsoft презентовала свой новый мини-ПК, получивший название Windows 365 Link и обладающий одной интересной особенностью — он работает под управлением веб-версии Windows, находящейся в облаке, что позволяет получать доступ к целому ряду возможностей облачной ОС, имея в распоряжении непосредственно само устройство и доступ в сеть Интернет.

Microsoft отметила, что Windows 365 Link является первым представителем нового вида устройств, способных предоставлять доступ к возможностям облачной ОС, но не раскрыла подробностей. К счастью, совсем недавно журналисты издания Windows Latest получили доступ к ранней сборке операционной системы, просившейся в сеть и получившей название Windows NXT (известна также как Windows CPC) — именно она разрабатывалась для Windows 365 Link.

В настоящее время Windows NXT (CPC) представляет собой предварительную версию, поэтому журналисты столкнулись с проблемами в процессе её изучения — фактически, они не продвинулись дальше экранов OOBE, но даже это помогло раскрыть некоторые особенности облачной ОС.

Источник фото: Windows Latest

Отмечается, что Windows NXT (CPC) имеет современный внешний вид и удобный пользовательский интерфейс, имеющий целостную структуру в едином стиле, что достигается благодаря использованию новейших веб-технологий. Для удобства пользователей все ненужные элементы убираются с экрана, чтобы не являться отвлекающим фактором, а вместо обычных текстовых подсказок и инструкций используются более понятные графические элементы.

Судя по всему, у Microsoft большие планы относительно облачной ОС Windows NXT (CPC), а выпуск мини-ПК Windows 365 Link является пробным шагом, позволяющим оценить востребованность данного подхода.

Предполагается, что дальнейшее развитие новой ОС буде представлять собой тесную интеграцию пользовательского интерфейса и функций с различными технологиями искусственного интеллекта.